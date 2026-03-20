Adana’da bir kişinin atına uyguladığı şiddet tepkilere neden oldu. Olay, Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park’ta meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, arabaya bağlı atın koşmamasına sinirlenerek hayvana saldırdı. Şüpheli, atı sopa, tekme ve yumruklarla darbetti. Ağır darbelere maruz kalan hayvan bir süre sonra yere yığıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, şüphelinin atın bağlı olduğu ipleri çözmeye çalıştığı görüldü. Yaşanan anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.