Olay, dün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Barınacak bir evi olmadığı için sokaklarda ve parklarda yaşadığı öğrenilen Aziz Coşkun, yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen 3 çocukla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuklar Coşkun’a saldırdı.

Yumruk darbeleriyle yüzünden yaralanan Coşkun, aldığı darbelere rağmen ayakta kalmaya çalışırken, saldırgan çocuklar olay yerinden kaçtı. Yaşananlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, Coşkun’un hastaneye gitmeyi kabul etmediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli çocukların kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Kendisine saldıran çocukları tanımadığını söyleyen Coşkun ise, “Yolda yürüdüğüm sırada, tanımadığım bu çocuklar hiçbir sebep yokken bana saldırdılar” dedi.