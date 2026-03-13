Füze olayına ilişkin sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bazı paylaşımların manipülatif ve yanıltıcı içerik taşıdığı değerlendirildi. Yetkililer, kamuoyunu yanlış yönlendirme potansiyeli bulunan bu paylaşımlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu içeriklerle ilgili olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sosyal medyada yayılan ve gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen paylaşımların kaynağı ile bu içerikleri yayan kişiler mercek altına alınacak.

Yetkililer, kamu düzenini ve toplumsal güvenliği etkileyebilecek nitelikteki yanıltıcı paylaşımlar konusunda vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının doğruluğu teyit edilmemiş içerikleri paylaşmaktan kaçınmaları gerektiği ifade edildi.

Başlatılan soruşturmanın, manipülatif içeriklerin yayılmasının önüne geçilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yürütüldüğü belirtildi.