Adana'da, iki katlı müstakil evde çıkan yangında zihinsel engelli Doğukan Gölge (6) ve kuzeni Can Kurtuluş Nacakçı (5), yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, zihinsel engelli olan Doğukan Gölge ve kuzeni Can Kurtuluş Nacakçı, aile üyelerinin evin avlusunda oturduğu esnada iki katlı ebvin üst katına çıktı.
Çocuklar üst katta olduğu sırada, evden alevlerin yükseldiğini gören aile üyeleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin üst katını saran alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Evdeki kontrolde Doğukan Gölge ve Can Kurtuluş Nacakçı'nın cansız bedeni bulundu.
Yapılan ilk incelemede, dumandan boğuldukları belirlenen talihsiz çocukların cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.