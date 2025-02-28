Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanları belirlemek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 TUTUKLAMA KARARI
Adreslerdeki aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş ruhsatsız 4 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi, 18 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 14’ü serbest bırakıldı.