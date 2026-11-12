Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaya geçidini kullanan bir kadın ile yanındaki çocuk yaralandı. Kamyonetin çarptığı iki kişi hastaneye kaldırılırken, kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kasım Ener Caddesi'nde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve beraberindeki çocuğa, sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan bir kamyonet çarptı.

BEBEK ARABALI KADIN SON ANDA KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle kadın ve çocuk yola savrularak yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazanın meydana geldiği sırada bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan başka bir kadının da kamyonetin çarpmasından son anda kurtulduğu görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı kadın ve çocuk, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Hastanede tedavileri süren kadın ve çocuğun sağlık durumlarına ilişkin incelemeler sürüyor.