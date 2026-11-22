Adana’nın Seyhan ilçesinde yemek yediği sırada nefes borusuna et parçası kaçan müşteri, döner ustası Suphi Atar’ın soğukkanlı müdahalesiyle kurtarıldı. Heimlich manevrasıyla müşterisinin hayatını kurtaran ustanın o anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki bir dönercide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte iş yerine gelerek döner yiyen bir kişinin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken ve bir anda fenalaşan müşterinin yardımına tezgahın başındaki döner ustası Suphi Atar yetişti.

SOĞUKKANLI MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI

Durumu fark eder etmez hızla müşterinin yanına koşan Suphi Atar, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Ustanın bilinçli ve doğru müdahalesi sonucunda müşterinin nefes borusunu tıkayan et parçası dışarı çıktı. Yeniden rahatça nefes almaya başlayan vatandaş büyük bir tehlikeyi atlatırken, yaşanılan panik ve kurtarılma anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.