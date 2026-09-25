Adana'nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 27 Ağustos tarihinde meydana gelen ve yabancı uyruklu Taha Humsi'nin (22) hayatını kaybettiği silahlı kavganın firari şüphelisi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

100 SAATLİK GÖRÜNTÜ TİTİZLİKLE İNCELENDİ

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan cinayet büro ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile zanlının kaçış güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını mercek altına aldı. Yaklaşık 100 saatlik kamera görüntüsünü saniye saniye inceleyen polis ekipleri, cinayet zanlısının Cihan O. (22) olduğunu belirledi.

GİZLENDİĞİ APARTMAN DAİRESİNE OPERASYON

Şüphelinin Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Cihan O.'nun emniyetteki sorgusunda, olay günü Taha Humsi ile trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve kavganın büyüdüğünü söylediği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Cihan O., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.