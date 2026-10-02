Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek 22 depoya yayılan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. EKİPLER GECE BOYUNCA ÇALIŞTI Yangını kontrol altına alan ekipler, gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü. Yoğun müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Alevlerin etkili olduğu 22 depoda hasar meydana geldi. HASAR GÖREN DEPOLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ Yangının ardından hal kompleksindeki depolarda oluşan hasar ortaya çıktı. Yangından zarar gören depolar dronla havadan görüntülendi.

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