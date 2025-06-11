İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, nükleer müzakerelerin başarısız olması ve ABD ile bir çatışma yaşanması halinde bölgedeki ABD üslerinin hedef alınacağını söyledi.

Aylardır süren ABD - İran nükleer görüşmelerinde uzun süredir ilerleme kaydedilemedi. ABD, görüşmelerin başarasız olması durumunda saldıracağını belirtmişti.

Nasırzade, görüşmelerin 6. turundan öne gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, “Karşı tarafın bazı yetkilileri müzakereler başarısız olursa çatışma olacağını söylüyor. Eğer bize bir saldırı olursa, tüm ABD üsleri menzilimizdedir ve biz onları bulundukları ülkelerde cesurca hedef alırız” dedi.

Bu tehdit, bizzat Adana'da bulunan İncirlik üssünü de içeriyor. Bir çatışma durumunda İran'ın ana hedeflerinden biri, Türkiye'deki İncirlik üssü olabilir.

SALDIRGAN MÜZAKERELER

Haftanın ilerleyen günlerinde yapılması planlanan yeni müzakere turu için Trump Perşembe gününü işaret ederken, Tahran görüşmelerin Pazar günü Umman’da gerçekleşeceğini söyledi.

İran’ın daha önce reddettiği ABD teklifine karşılık yeni bir öneri sunması bekleniyor. Trump salı günü yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer müzakerelerde “çok daha saldırgan” bir tutum sergilediğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni bir nükleer anlaşmaya varmayı reddetmesi durumunda ülkeyi bombalamakla tehdit etmişti.

NÜKLEER SİLAHA AÇIK KAPI

Tahran ile Washington arasında en büyük ihtilaflardan biri, İran topraklarında uranyum zenginleştirilmesi meselesi.

Batılı güçler bu sürecin İran'ın nükleer silah üretmesine kapı açacağını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtiyor. İran ise nükleer programının yalnızca sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çarşamba günü X platformunda yaptığı paylaşımda, “Pazar günü görüşmelere yeniden başlarken, İran’ın nükleer programının barışçıl doğasının sürdürülebilirliğini sağlayacak bir anlaşma yakın görünmektedir” ifadelerini kullandı.

FÜZELER DE TARTIŞMA KONUSU

Görüşmelerdeki diğer tartışmalı başlık ise İran’ın balistik füze programı. Bu program Tahran’ın askeri kapasitesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Nasırzade, kısa süre önce iki tonluk savaş başlığı taşıyan bir füzenin test edildiğini ve bu alanda herhangi bir sınırlamayı kabul etmediklerini dile getirdi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkenin füze dahil olmak üzere askeri kapasitesini daha da geliştirmesi gerektiğini söylemişti.