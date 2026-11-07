Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Adana’dan otobüsle terminale getirilen 6 çuval, güvenlik görevlilerinin kontrolüne takıldı. Çuvalları kontrol eden görevliler, siyah poşetlere sarılmış tavuk etlerinin bozulduğunu fark etti. SON KULLANMA TARİHLERİ GEÇMİŞ Durumun bildirilmesi üzerine Terminal Zabıta Amirliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede etlerin son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi. YAKLAŞIK 1 TON BOZUK TAVUK ETİ Yaklaşık 1 ton bozuk tavuk eti, ekiplerin gözetiminde imha edilirken etleri Bursa’ya getiren kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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