İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, dün akşam merkez Seyhan ilçesinde denetim yaptı. Denetim sırasında alkol ve evrak kontrolü için durdurulan cipin sürücüsü Canyel H. (26) aracını ekiplerin üzerine sürdü. Kendisini engellemeye çalışan bir polis memurunun savrulmasına neden olan şüpheli, hızla uygulama noktasından kaçtı. Aracın peşinden giden motosikletli polisler, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik ışığına çarpan sürücüyü yakaladı. Gözaltına alınan Canyel H'nin 1.04 promil alkollü olduğu, daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetinin iptal edildiği belirlendi. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 557 bin 719 lira ceza uygulayan ekipler, aracı 120 gün trafikten men etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

