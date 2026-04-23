ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1129 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1129 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, KURTTEPE Mahalle/Köy, 5804 Ada, 1 Parsel, 11.KAT 24 NOLU BB. Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu parsel, 81211 nolu sokakla 81201 nolu sokağın kesiştiği kavşakta, Şehit Anaları Spor Kompleksinin ~80 m. kuzeydoğusunda, Hacı Arif Zaimoğlu Nur Camiinin ~130 m. güneydoğusunda yer almakta olup, şehrin önemli ana arterlerinden olan Ana-dolu Lisesi Caddesine ~85 m. mesafededir.Mevki itibariyle apartman tipi konutların yoğun olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. Şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşım mevcuttur. Elektrik, yol, içme suyu ve kana-lizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas sistemle 2 bodrum kat, zemin kat ve 11 normal katlı yapılmış olup, IV/A grubu yapı sınıfındadır. Her katta iki mesken bu-lunmaktadır. Binanın girişi 1. bodrum katın 81211 nolu sokak cephesinden sağlanmaktadır. Kat irtifakına esas mimari projesine göre taşınmazın genel brüt yapı alanı 183,70 m² (brüt: 151,51 m²) dir. 1 Salon, 4 oda, mutfak, banyo, gardırop odası (projede duş) wc, 2 balkon, antre ve holden meydana gelmektedir.Taşınmaza ait 14.12.2005 tarih ve 43/20 sayılı İnşaat Ruhsatı mevcuttur. https://hasartes-pit.csb.gov.tr/. resmi web sitesinde yapmış olduğumuz incelemede; taşınmazda deprem nedeniyleaz hasarın meydana geldiği öğrenilmiştir.

Adresi : Güzelyalı Mahallesi, 81211 Sokak No:13, Günep 2 Apt. Kat:11 Daire:24Çukurova/Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 1.408,00 m2

Arsa Payı : 58/1408 Hisse: 1/1

İmar Durumu: 1/1000 lik Çukurova Uygulama İmar Planına göre;Konut Alanı Ayrık İnşaat Nizamlı, Taks:0,40E:2,40 Hmax:51,50yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 5.607.459,36 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:55

