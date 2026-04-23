ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:55*
ADANA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/1129 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1129 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, KURTTEPE Mahalle/Köy, 5804 Ada, 1 Parsel, 11.KAT 24 NOLU BB. Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu parsel, 81211 nolu sokakla 81201 nolu sokağın kesiştiği kavşakta, Şehit Anaları Spor Kompleksinin ~80 m. kuzeydoğusunda, Hacı Arif Zaimoğlu Nur Camiinin ~130 m. güneydoğusunda yer almakta olup, şehrin önemli ana arterlerinden olan Ana-dolu Lisesi Caddesine ~85 m. mesafededir.Mevki itibariyle apartman tipi konutların yoğun olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. Şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşım mevcuttur. Elektrik, yol, içme suyu ve kana-lizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas sistemle 2 bodrum kat, zemin kat ve 11 normal katlı yapılmış olup, IV/A grubu yapı sınıfındadır. Her katta iki mesken bu-lunmaktadır. Binanın girişi 1. bodrum katın 81211 nolu sokak cephesinden sağlanmaktadır. Kat irtifakına esas mimari projesine göre taşınmazın genel brüt yapı alanı 183,70 m² (brüt: 151,51 m²) dir. 1 Salon, 4 oda, mutfak, banyo, gardırop odası (projede duş) wc, 2 balkon, antre ve holden meydana gelmektedir.Taşınmaza ait 14.12.2005 tarih ve 43/20 sayılı İnşaat Ruhsatı mevcuttur. https://hasartes-pit.csb.gov.tr/. resmi web sitesinde yapmış olduğumuz incelemede; taşınmazda deprem nedeniyleaz hasarın meydana geldiği öğrenilmiştir.
Adresi : Güzelyalı Mahallesi, 81211 Sokak No:13, Günep 2 Apt. Kat:11 Daire:24Çukurova/Adana
Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 1.408,00 m2
Arsa Payı : 58/1408 Hisse: 1/1
İmar Durumu: 1/1000 lik Çukurova Uygulama İmar Planına göre;Konut Alanı Ayrık İnşaat Nizamlı, Taks:0,40E:2,40 Hmax:51,50yapılaşma şartlarına sahiptir.
Kıymeti : 5.607.459,36 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:55
#ilangovtr Basın no ILN02453726