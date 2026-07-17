ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/136 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/136 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, YEŞİLLİ HÜSEYİN FAKILI Mahalle/Köy, 102 Ada, 13 Parsel, NARENCİYE BAHÇESİ Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır.Toprak yapısı killi-kumlu-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk,taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. T Taşınmaz mevcut durumu ve konumu itibarıyla 1. Sınıf Mutlak Tarım Arazisi olduğu kanaatine varılmıştır19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu?nun 3. Maddesinin (J) bendi gereğince dava konusu taşınmaz SuluTarım Arazisi olup, kanaatimde bu yöndedir.

Adresi : Yeşilli Hüseyin FakılıMahallesi, 102 Ada, 13 ParselYüreğir / ADANA

Yüzölçümü : 19.187,33 m2 Hisse: 1/1

İmar Durumu:İmar planı dışında

Kıymeti : 10.553.031,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 09/09/2019 tarih ve 19696 yevmiye numarası ile 3083 SK. 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:59

13/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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