ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/77 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/77 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, UÇAKALANI Mahalle/Köy, 1900 Ada, 1 Parsel, A BLOK ZEMİN KAT 29 NOLU BB. Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Kıymet takdirine konuAdana İli, Seyhan ilçesi, Uçakalanı Mahallesi, 1900 ada 1 nolu parselde kayıtlı A Blok Zemin kat 29 nolu bağımsız bölüm işyeri vasfında olup 5.776,00 m2yüz ölçümüne sahiptir. Sanayi Sitesi içerisindedir. Zemin kat ve asma kattan meydana gelmektedir. Asma katta depo, ofis, mutfak ve wc olarak kullanılan odalar zemin kat üretim alanı ve ofis olarak kullanılmaktadır. Zemin kat zemini şap beton duvarlar boyalıdır. Asma kat zemin kısmen seramik kaplama kısmen parke kaplamadır. Malzeme ve işçilik bakımından orta seviyededir. Taşınmaza ulaşım Tekel caddesi ve Uçak Caddesi kesişim noktası referans alınarak Tekel caddesi boyunca kuzey yönünde 120,00 m. ilerlenir ve sağ kol üzerinde ana taşınmaza ulaşım sağlanır. -Sanayi sitesi içerisinde olması-İmar durumunun E:1,20yoğunluklu ayrık yapı nizamlı Y-ençok:11.50 m.KüçükSanayi Alanı olması-Uçak ve Tekel Caddesine yakın konumda olması-Eski hava alanına yakın konumda olması-Yapılaşmasını kısmen tamamlamış bir konumda olması-Belediye ve kamu kurumlarının hizmetlerinden faydalanıyor olması-Şehir merkezine uzak konumda olması Yukarıda icraya konu olan taşınmazın değerine etki eden unsurlar belirtilmiştir.

Adresi : Uçakalanı Mh. 1900 Ada 1 ParselSeyhan / Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 37.322,00 m2

Arsa Payı : 5/518

İmar Durumu:E:1,20yoğunluklu ayrık yapı nizamlı Y-ençok: 11.50 m.KüçükSanayi Alanı

Kıymeti : 7.882.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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