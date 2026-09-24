ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/285 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/285 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, KABASAKAL Mahalle/Köy, 8810 Ada, 15 Parsel, A BLOK 9.KAT 17 NOLU BB. Nolu taşınmaz tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. *Kıymet takdirine konu taşınmaza ulaşım için; 129038 Sokak ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarının kesişiminden güneye129038 Sokağa dönülür. Sokak üzerinde yaklaşık 100 m ilerledikten sonra solda kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu siteye ulaşılır.*Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşmanın çoğu tamamlanmış olup çok katlı olan benzer mimari özelliklere sahip iş yeri ve mesken kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmazın yakınında bulunan bulvarlar üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. *Kıymet takdirine konu taşınmazın parselin kuzeyinde yer alan A Blokta yer almaktadır. A blok bodrum + zemin + asma + 19 normal kattan ve 38 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi aklirik dış cephe boyası ile boyalı, bina giriş zemini, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamadır. Merdiven tırabzanları krom doğramadır. Binada iki adet asansör bulunmaktadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden güney cepheden sağlanmaktadır. Site içerisinde, açık otopark ile kapalı otopark, site güvenliği, açık yüzme havuzu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır.*Taşınmaz, 17 bağımsız bölüm numaralı MESKEN vasıflı taşınmaz A Bloğun 9. katında, güney cepheden sağlanan bina girişine göre sol yan cephede yer almakta olup kuzey, güney ve batı yönde konumlu meskendir. Konu taşınmaz projesine göre 155 m² bürt alana sahip olup 2 oda, salon, oda + mutfak, antre, hol, banyo, wc, duş, kiler ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin zemini seramik + parke kaplama, duvarları saten boyalı, iç kapılar amerikan panelkapı, pencereler pvc doğramadır. Islak hacmin zemini seramik kaplama, duvarları fayans kaplamadır. Mutfak tezgahı mermer, dolabı hazır imalattır. Mesken iç teknik özellikleri ve dekorasyonu iyi durumdadır. Kıymet takdiri proje alanı üzerinden yapılmıştır. *Çukurova Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü?nün taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaza ait 26.01.2017 tarih 1/11 sayılıyapı ruhsatı olduğu öğrenilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu HASARSIZ dır. Adana İli Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi sınırları içinde bulunan kat irtifaklı 8810 ada 15 parselde A Blok 9. Kat 17 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın değerikanaatimizce 12.400.000,00 TL (ONİKİMİLYONDÖRTYÜZBİNLİRASI) olarak kıymet takdir edilmiştir

Adresi : Kabasakal Mah. 129038 Sokak, New Point Panorama, A Blok, No:141, K:9 D:17 Çukurova/Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 10.515,15 m2Arsa Payı : 1100000/147422403 HİSSE: 1/1

Satılacak Taşınmazın Yüzölçümü:BRÜT:155 m2 NET: 145 m2

İmar Durumu: Bilirkişi raporunda '' Çukurova Belediyesi E-İmar Servisine göre; Ticaret + Konut Alanı, Ayrık Nizam, -Taks:0.60, -E: 1.60 , Hmax: 45,50 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir. '' olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 12.400.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Kira Şerhi : '' 1 TL BEDEL KARŞILIĞINDA KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR. ( PARSEL İÇERİSİNE TESİS EDİLEN 40.00 m2 ' LİK TRAFO YERİNİN KİRA ŞERHİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ ne AİTTİR. '' şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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