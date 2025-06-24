Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden değerlendirmede bulundu. Görür, depremin Saimbeyli Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirterek, bu fayın önemli bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.
Görür açıklamasında, "Adana, Yeniköy/Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 Şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.