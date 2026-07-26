İktidar siyasi gündemle vatandaşın yaşadığı yoksulluğu gizlemeye çalışsa da her geçen gün gelen yeni zamlar vatandaşın yaşadığı krizi derinleştirmeye devam ediyor. Temmuz ayı başında gelen köprü, otoyol ve akaryakıt zamları nakliyecileri canından bezdirdi. Zamlar, çarşı pazar fiyatlarını da yaktı. Bir TIR’ın Adana’dan İstanbul’a gidiş masrafı asgari ücreti geçti.

Son 3 yılda motorinin litre fiyatının 27 liradan 80 liraya çıktığını söyleyen YENİ Parti Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Nakliyecilik yapan bir TIR şoförü 2023 yılında Adana’dan İstanbul’a otoyol, mazot ve köprü giderleri dahil 9 bin 706 liraya gelirken, bugün aynı giderler yüzde 202 artarak 29 bin 345 liraya çıktı” dedi.

YÜZDE 561 ZAM

Artan maliyet artışlarının çarşı pazar ve marketlere yansıdığına dikkat çeken Sümer, “2023 yılında Adana-İstanbul arasındaki 930 kilometrelik mesafede 8 bin 694 lira mazot gideri olan TIR şoförü bugün 24 bin 150 lira ödüyor” dedi ve şunları söyledi:

“Adana-Ankara arasındaki yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyolun fiyatı 2023 yılında 295 lira iken bugün yüzde 561 artarak bin 950 lira olmuşsa bunun tek sorumlusu ekonomiyi bu hale getiren iktidardır.”

“Bugün ülke soğan dahi ithal eden bir anlayışla yönetilirken, çiftçi, şoför ve esnaf desteklenmiyor” ifadelerini kullanan Sümer, “Çiftçiye alım garantisi vermeyen iktidar, üç beş firmaya yaptırdığı otoyol ve köprüler için geçiş garantisi veriyor. İktidar sadece 3 yılda yüzde 300-561 arasında gerçekleşen otoyol ve köprü zamlarına ses çıkarmadığı gibi her ay bu firmalara Hazine’den ödemeler yapıyor” dedi.

‘Arabaya binemez hale geldik’

Motorine gelen 4 lira 20 kuruşluk son zammın ardından litre fiyatı 80 lirayı aştı. Temmuz boyunca gelen zamların 14 lirayı aşması vatandaşı isyan ettirdi. Osmaniye’nin Kadirli konuşan emekli vatandaş, “Arabaya binemez olduk, ekmek bulamaz olduk. Torunlar yanıma geliyor, 50’şer lira para vermez oldum. İnsan Allah’tan korkar ya” ifadelerini kullandı. Bir başka emekli ise “Mazota gelen zam, her şeye zam getiriyor. Markete gidiyorsun, bir şey alamıyorsun” dedi.