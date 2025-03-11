Türk futbolunda en üst iki klasmanda iki kulüple temsil edilen Adana, futbolda adeta yıkım yaşıyor.

Geçtiğimiz sezon Avrupa macerasına atılan ve üst sıraları zorlayan Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile 1. Lig'de yer alan ezeli rakibi Adanaspor, son sıralara demir attı.

EKONOMİK SORUNLAR ZORLUYOR

Aldığı yıldızlar ve elde ettiği sonuçlarla son yıllara damga vuran Adana Demirspor, bu sezon ise aldığı puan silme cezaları ve ekonomik nedenlerle düşmenin eşiğinde.

FIFA’nın transfer yasağı ve puan silme cezaları verdiği Adana Demirspor, -2 puanda yer alıyor. Lacivert-mavili ekip, bir yenilgi daha alması durumunda küme düşecek.

ADANASPOR ESKİ GÜNLERİN UZAĞINDA

Adana’nın köklü kulüplerinden Adanaspor ise 1. Lig’de kümede kalma savaşı veriyor. 20 takımlı ligin 19. sırasında yer alan turuncu-beyazlı ekip, küme hattının 7 puan gerisinde yer alıyor.

Bir diğer Adana temsilcisi gibi ekonomik sorunlarla boğuşan Adanaspor, en son 2006 2007 sezonunda Süper Lig’de mücadele etmişti. Turuncu-beyazlı ekibin ligdeki en büyük başarısı 1980-1981 sezonundaki ikincilik olmuştu.