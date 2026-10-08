Adana’da bu yıl "Acısıyla Tatlısıyla 10'uncu Yıl, On’ca Lezzet" temasıyla düzenlenecek 10’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında kente özgü kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden yemekler de yer alacak. Etkinlik süresince panel, yarışma ve tadım programları düzenlenecek.

Kentteki kasaplar ve esnaf festival hazırlıklarını tamamladıklarını belirtirken, festival boyunca yaklaşık 1000 ton et tüketilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

1 Milyon Ziyaretçi Hedefi

Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin 10'uncu yılına ilişkin yaptığı açıklamada, bugüne kadar toplam 4 milyondan fazla ziyaretçinin ağırlandığını belirterek bu yıl 1 milyon ziyaretçi sınırının aşılmasının hedeflendiğini söyledi.

Festival için aylardır hazırlık yapıldığını belirten Yavuz, valilik koordinasyonunda çeşitli kurumların organizasyonda görev aldığını ifade etti.

Ekonomik Hareketlilik Bekleniyor

Vali Yavuz, oteller ve kamu misafirhanelerindeki doluluk oranlarının arttığını belirterek festivalin Adana ve çevre illerde ekonomik hareketlilik oluşturduğunu kaydetti.

Festival alanında yaklaşık 250 çadır ve 70'e yakın lezzet durağının yer alacağını aktaran Yavuz, 2024 yılında festivalin Adana ekonomisine 3,7 milyar liralık katkı sağladığını, bu yıl daha yüksek bir ekonomik hacim beklediklerini söyledi.

Esnaf Hazırlıklarını Tamamladı

Ciğerci Mehmet Gemicioğlu, kentteki esnafın festival hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Şalgam üreticisi İlhan İlbey ise festivalin kentte geleneksel hale geldiğini belirterek şehir dışından gelen ziyaretçilerin yöresel ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi.

Döner ustası Semih Zümrütyaprak da festival organizasyonlarının kent ekonomisine ve turizmine katkı sağladığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen Hüseyin Kasapoğlu ise festival kapsamında Adana mutfağına ait ürünleri tatmayı planladığını belirtti.