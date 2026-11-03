Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, “Aylar” silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Elebaşılığını A.Y'nin yaptığı belirtilen örgüte yönelik baskınlarda, belirlenen adreslerde çok sayıda fişek, şarjör ve dijital materyal ele geçirildi.

İŞ İNSANLARINA YURT DIŞI NUMARALARINDAN TEHDİT

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, örgütün özellikle Yamaçlı, Orhangazi ve Özgür mahallelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin maddi menfaat sağlamak amacıyla bir araya gelerek nitelikli yağma, silahlı tehdit ve iş yeri kurşunlama suçlarına karıştıkları belirtildi.

Şüphelilerin sosyal medyada örgütün reklamını yaptıkları ve örgüte yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları da öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yurt dışı telefon numaralarından iş insanlarını arayarak tehdit ettikleri ve haraç topladıklarının tespit edildiği bildirildi. Soruşturma sürüyor.