Adana'nın en zengin iş insanlarından biri olan CIZ Holging sahibi Zahir Cız iş yerinin önünde uğrağı silahlı saldırıda can verdi. Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi.

Saldırıda Cız başından, Altunbulduk ise karnından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zahir Cız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karnından yaralanan Hüseyin Altunbulduk’un tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

BAYGRALAR ÇETESİ İLE GERGİNLİK

Adana'nın tanınmış kuyumcularından Zahir Cız'ın iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Cız'ın, ölümünden önce çeşitli tehditlerle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

İddialara göre Cız ile Adana'da etkili olduğu belirtilen Siirtli çete lideri Ramazan Baygara'nın çevresi arasında bir süredir anlaşmazlık bulunuyordu. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Baygara'ya yakınlığıyla tanınan Fırat Çelik'in FaceTime üzerinden Zahir Cız ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede dolaylı nitelikte tehdit içeren ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

KONUŞMADA ŞİRİN AKSOY’UN ADININ GEÇTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Aktarılan iddialara göre Fırat Çelik, görüşmede Cız’ın Şirin Aksoy’la birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Çelik’in, kuyumculuk ve fabrika yatırımları üzerinden Aksoy’la ticari ilişkiler bulunduğunu ve bu işletmelerin Aksoy grubunun gücünü artırmak amacıyla kullanıldığını ima ettiği belirtildi.

HARAÇ VE TİCARİ İLİŞKİLER ÜZERİNDEN TARTIŞMA

Görüşmede tarafların haraç, ticari ortaklıklar ve gruplar arasındaki güç dengeleri üzerine tartıştığı ileri sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.