Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde 4 Ekim günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen kanlı saldırının perde arkası aralandı. İş yerinin önünde oturan kuyumcu Zahir Cız'ın başından vurularak öldürüldüğü, yanındaki Hüseyin Altunbulduk'un ise ağır yaralandığı olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel ekip kurdu.

CİNAYETTEN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ, ZIRHLI ARAÇ DA KURTARAMADI

Güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen polis dedektifleri, saldırganın kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan ve denetimli serbestlikle tahliye edilen Osman Altun olduğunu belirledi. Saldırı öncesinde bölgede keşif yapıp saatlerce kuyumcuyu gözetleyen Altun'un, en uygun anda tetiğe bastığı saptandı.

Diğer yandan, Adana merkezli organize suç örgütlerinden 'Şirinler' grubuna yakınlığıyla bilinen maktul Zahir Cız'ın, yaklaşık 2 yıl önce rakip 'Bayğaralar' suç örgütünün elebaşlarınca tehdit edildiği ve bu nedenle vurulduğu binanın önüne zırhlı araç konuşlandırarak dışarı çıkmadığı ortaya çıktı.

PORTAKAL BAHÇESİNDEN KUŞADASI'NA UZANAN ADIM ADIM TAKİP

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan tetikçi Osman Altun'a, 'Bayğaralar' çetesi tarafından cinayeti işlemesi karşılığında yurt dışına kaçırılma vaadinde bulunulduğu belirlendi. Cinayet sonrası üstünü değiştirip motosiklet ve taksilerle adres değiştirerek Seyhan'dan Çukurova'daki portakal bahçelerine, oradan da otobüsle Aydın'ın Söke ilçesine geçen şüpheli adım adım izlendi.

YUNANİSTAN'A JET SKİ İLE KAÇACAKTI, OTEL BASKINIYLA YAKALANDI

Kuşadası’nda bir otele yerleşen şüphelinin, Ege Denizi açıklarında bekleyen bir tekneye jet ski aracılığıyla bindirilip Yunanistan’a kaçırılacağı tescillendi. Düğmeye basan Adana polisi, otele baskın yaparak kaçmaya çalışan tetikçi Altun’u kıskıvrak yakaladı. Operasyon kapsamında kaçış ve saklanma sürecine yardım ve yataklık eden 9 suç ortağı da gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde "İsmini hatırlamadığım bir kişinin talimatıyla yaptım, karşılığında beni yurt dışına kaçıracaklardı" diyen Osman Altun ve beraberindeki 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.