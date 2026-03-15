Bu sezon Adana'nın futboldaki temsilcileri bir bir bulundukları liglere veda ediyor.

Trendyol 1. Lig -51 puanda bulunan Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşmişti. FIFA Disiplin Komitesi, mavi lacivertli ekibe 6 puan silme cezası daha verirken FIFA'nın verdiği cezaların işleme alınması durumunda Adana Demirspor'un puanı -63'e düşecek.

İKİNCİ ADANA EKİBİ DE DÜŞTÜ

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan bir diğer Adana temsilcisi Adanaspor da 28. haftada lige havlu attı. 28'inci hafta mücadelesinde Somaspor, evinde Adanaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek kümede kalmayı garantilerken, Adana temsilcisi bitime 6 hafta kala küme düştü.

Bu sonuçla; Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ligden çekildiği grupta 3'üncü lige düşen son takım Adanaspor oldu. Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nda mücadele eden Adanaspor, daha önce 2006-07 sezonunda yer aldığı 3'üncü lige 19 yıl sonra düştü.