Yol ve müteahhitlik ihaleleri gecikme zamanları, ikmal ihaleleri ve katlanan maliyetlerle yeni rant alanlarından biri olarak öne çıkarken bu projelerin son örneği Adana’da kaydedildi. Deprem konutlarına ulaşım için 2024’te 1 milyar 57 milyon liraya verilen yol yapım ihalesinde işi alan firma yolu zamanında tamamlayamadı. Aynı şirket, 2 milyar 681 milyon liralık ikmal ihalesini de kazanırken, projenin toplam bedeli 3 milyar 738 milyon liraya çıktı, bitiş tarihi 665 gün gecikti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç halen AKP’den Seyhan ve Adana Büyükşehir belediye meclis üyesi olarak görev yapıyor. 2024 seçimlerinde de Seyhan Belediye Başkan aday ada olan Tunç seçim propagandasında “Partimin, liderimin bir neferi olmaktan her zaman büyük bir onur duydum” demişti.

2.5 KAT ARTTI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ilk ihaleyi 1 milyar 57 milyon liraya Tunç’un şirketi olan Özmert İnşaat aldı. İhale kapsamında işin 26 Kasım 2024’te başlayıp 22 Eylül 2025’te tamamlanması gerekiyordu, ancak bitmedi. Bu kez 26 Ağustos 2026’da yapılan ikmal ihalesini de aynı firma aldı. Şirketle 7 Eylül 2026’da, 2 milyar 680 milyon 961 bin 684 lira üzerinden yeni sözleşme imzalandı. İkinci sözleşmenin bedeli, ilk ihalenin yaklaşık 2.5 katına ulaştı.

Böylece aynı yol için toplam bedel 3 milyar 737 milyon 961 bin 685 lira oldu. İlk sözleşmede 22 Eylül 2025 olarak belirlenen bitiş tarihi yeni sözleşmeyle 19 Temmuz 2027’ye uzadı. Proje 665 gün sarkarken, toplam sözleşme bedeli ise de başlangıçtaki tutarın yaklaşık 3.5 katına çıktı.