Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi şüphesiyle ileri tetkik için Adana'daki özel bir hastaneye sevk edilen Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Yakınları tarafından ilk olarak Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürülen Aktürk, burada yapılan ilk değerlendirmelerin ardından kalp krizi şüphesiyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Adana kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavisi sürdürülen Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Aktürk'ün sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.