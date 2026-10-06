Orta Doğu'nun en büyük askeri üsleri arasında yer alan İncirlik Üssü'nde konuşlu Amerikan askerleri arasında görev yapan bir kadın astsubay, Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında iki kişinin tacizine uğradı.



Kadın astsubayın İncirlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek tacize uğradığını ve şikayetçi olduğunu belirtmesi üzerine başlatılan çalışmalarda, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının beyanlarına başvuruldu.







İKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI



Yapılan çalışmalarda, taciz şüphesi nedeniyle 47 yaşındaki Y.D. ile 41 yaşındaki E.N. gözaltına alındı.



Başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan iki isim, suçlamaları reddetti. İşlemlerin ardından iki şüpheli serbest bırakılırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.