Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü Berke Öz ile kimliği henüz belirlenemeyen bir ambulans şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inerek otobüse binen ambulans şoförü, Berke Öz ile kavga etmeye başladı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan şiddet anlarına araçtaki yolcular müdahale ederek tarafları ayırdı.
Olayın ardından Adana İl Sağlık Müdürlüğü, kavgaya karışan ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Öte yandan ambulans şoförünün polis merkezine giderek otobüs sürücüsü Berke Öz'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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Olay sırasında aracının ön camı ve kaportasının da hasar gördüğünü belirten otobüs şoförü Berke Öz, darp raporu alarak şikayetçi olacağını ifade etti. Yaşadığı olayı anlatan Öz, şunları söyledi:
“Seyir halinde yolumda ilerlerken, yolcularımla birlikte sol şeritte seyrediyordum. Ambulans sürücüsü sağa sinyal vererek sağ tarafıma geçti. Yanıma yanaşıp neden yol vermediğimi söyleyerek laf attı. Ben de seyir halinde başka araçlar olduğu için kendisine yol veremediğimi söyledim. Bunun üzerine ambulansın önünü aracıma kırdı. Daha sonra araçtan inerek beni darbetmeye başladı.”