Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldı.

İddiaya göre grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştıkları kişiyi darbederek otomobilin bagajına koydu. Şüpheliler daha sonra otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve kaçırılan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.