Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu üzerinde sefer yapan bir dolmuşta yaşanan taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. İddiaya göre, toplu taşıma aracında seyahat eden 17 yaşındaki bir şahıs, araçta bulunan kızları taciz etti. Durumun fark edilmesi üzerine dolmuş içindeki diğer vatandaşlar olaya müdahale etti.



Taciz iddiasının duyulmasıyla birlikte araçta gerginlik bir anda zirveye ulaştı. Öfkesine hakim olamayan yolcular, şüpheli genci araç içerisinde tekme, tokat ve sopalarla darbetti. Linç edilmekten kıl payı kurtulan gencin yediği dayak dolmuşta büyük bir paniğe neden oldu.