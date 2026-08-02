Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün ve yarın Adana'da hava sıcaklığı 37 derece olacak. Cuma gününe kadar termometrelerin 36 dereceyi göstermesi beklenirken, cumartesi günü sıcaklık 35 dereceye düşecek. Pazar günü ise hava sıcaklığının yeniden 36 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor. Yüksek Nem Bunaltıcı Etki Yaratacak Uzmanlar, hava sıcaklığının 36 derece civarında seyretmesine rağmen yüksek nem nedeniyle bunaltıcı havanın etkisini artıracağını belirtiyor. Hissedilen Sıcaklık 43 Dereceye Ulaşabilir Nem oranının yükselmesiyle hissedilen sıcaklığın 42-43 dereceye ulaşması beklenirken, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor. Yetkililerden Sıcak Çarpmasına Karşı Uyarılar Yetkililer, vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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