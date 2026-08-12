Olay, 24 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde meydana geldi. İ.Ü.'ye ait evin önüne motosikletle gelen, kasklı şüpheliler Orhan Öztürk ile M.U.K., kapıyı baltayla kırıp içeri girmeye çalıştı. Baltayla kapının kilidini kıramayan şüpheliler, bu kez, levye kullanıp kapıyı açarak eve girdi. Evde buldukları anahtarla çelik kasayı açan şüpheliler, kasadaki 100 çeyrek altın ile 600 bin TL'yı alıp kaçtı. Şüphelilerin eve giriş anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ev sahibinin hırsızlık ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceleyen ekipler, olay sırasında M.U.K.’nin kaskını çıkardığını belirledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen M.U.K. ile Orhan Öztürk, operasyonla gözaltına alındı. Orhan Öztürk’ün, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.