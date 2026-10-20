Adana'nın Yüreğir ilçesinde, ikisi çocuk altı kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı atıldı. Patlamada evin kapı ve pencereleri kırılırken, aile üyeleri korkuyla dışarı çıkmaya çalıştı.

Olay, 17 Ekim'de Koza Mahallesi 1697 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler Ali Taş'ın evinin girişine patlayıcı attıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, evde bulunan altı kişinin tedbir amacıyla kontrollerini yaptı. Polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Evlerine üçüncü kez saldırı düzenlendiğini anlatan Hatice Taş, ailesinin daha önce de şiddet ve silahlı saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Taş, şüphelilerin geçmişte oğlunu bir çiftliğe götürüp darbettiğini, ardından evlerini kurşunladığını öne sürdü.

Son saldırı sırasında çocuklarıyla evde olduklarını belirten Taş, patlama sesinin ardından dışarı çıkmak istediklerini ancak korku nedeniyle bunu hemen başaramadıklarını anlattı.

Taş'ın iddiasına göre, saldırganların bir yakını firari hükümlüydü. Bu kişinin yakalanmasının ardından ihbarı ailenin yaptığının düşünüldüğünü ve bu nedenle kendilerine husumet duyulduğunu savunan Taş, “Bu mahalleden gideceksiniz, taşınacaksınız” sözleriyle tehdit edilmeye devam ettiklerini söyledi.

KORKUDAN DAMDA YATIP KALKTIKLARINI ANLATTI

Ailesinin yaşamından endişe ettiğini belirten Hatice Taş, özellikle oğlunun hedef alınmasından korktuğunu dile getirdi. Çocuklarının okula ve pazara tedirginlikle gittiğini, yaşadıkları korku nedeniyle evlerinin damında yatıp kalktıklarını anlattı.

Taş, saldırıların günlük yaşamlarını da etkilediğini, hastanedeki tedavilerini yaptıramadığını ve psikolojik destek almaya başladığını belirterek yetkililerden yardım istedi.