Adana'da kente uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen iki yabancı uyruklu kadın ve buluştukları 2 zanlı, narkotik ekiplerince yakalandı. Operasyonda zanlıların mide ve bağırsaklarında 140 kapsül halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarda 2 kadının kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, bu bilgi doğrultusunda merkez Seyhan ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı yakınında operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu kadınlar ve buluştukları 2 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede röntgen çekilen kadınların mide ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahaleyle zanlılardan 140 kapsül halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu çıkarıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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