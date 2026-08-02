Olay, dün öğle saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde yaşandı. Seyyar arabasında lahmacun satan A.D.'nin yanına bir kadın ve oğlu geldi. İddiaya göre anne, oğlu için 2 lahmacun satın almak istedi. Ancak A.D., "5'ten az satmam" diyerek satış yapmak istemedi.

Tepki üzerine kadın 2 adet lahmacun satın alacağını söyledi. Bunun üzerine A.D., "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi. Bu sırada A.D., kadının verdiği parayı da alarak cebine koydu. Kadının poşet istemesi üzerine sinirlenen A.D., ambalaj masrafına tepki göstererek, "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun" diye konuştu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte konuya ilişkin tepkiler hız kesmedi. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Kaplan, "Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. Bakanlık yetkilisinin bu açıklaması, olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasına neden oldu.

ÖZÜR VİDEOSU PAYLAŞTI

Olayın ardından Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri, A.D.'nin seyyar lahmacun tezgahını kaldırdı. A.D. de sanal medyadan bir paylaşım yaparak özür diledi. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor.