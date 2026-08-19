Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, biri yaralandı. Olay, dün Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.N.A. (46) ile Aytekin Fil (53) arasında tartışma çıktı. KURŞUN YAĞDIRDI Tartışma sırasında M.N.A., yanındaki tabancayla ateş açtı. Bu ateş sonucu Aytekin Fil ile eşi N. Fil (48) yaralandı. Yaralanan Aytekin Fil'in oğlu Sinan Fil (30), 01 BT 263 plakalı hafif ticari araçla kaçmaya çalışan M.N.A.'yı yakalamak için şüphelinin kullandığı araca bindi. ARAÇTAKİ KAVGADA BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ Araçta çıkan arbedede Sinan Fil, başından vurularak öldü. M.N.A. ise aracı Gürselpaşa Mahallesi'nde bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin Fil, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne N. Fil ise tedavi altına alındı. Olay yerlerinde delil toplama çalışması yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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