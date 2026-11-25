Adana'da polis ekiplerinin Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, reçeteye tabi 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliyi mahkeme tutukladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada 5 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, iki ilçede tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Adreslerdeki aramalarda hapların yanı sıra 23,44 gram bonzai ham maddesi, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.