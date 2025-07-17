Adanalı dizisinde 'İdil Ertürk' karakterine hayat veren Selin Demiratar, oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Emeklilik hayatına geçtiğini 'EYT'ye geçtim' sözleriyle duyuran Demiratar, son haliyle dikkatleri yine üzerine çekti.

EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTI

'Acı Hayat' ve Adanalı dizileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Selin Demiratar, 2020 yılında Ali Çebi'yle evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.

HUZURLU BİR HAYAT SÜRÜYOR

Şöhretli günlerini geride bırakan Demiratar, eşi, kedileri ve köpekleriyle huzurlu bir hayat sürüyor.

SETLERE DÖNMEYECEK

Setlere tekrar dönüp dönmeyeceği merak konusu olan oyuncu, EYT'ye geçtim diyerek, "İzlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum" oyunculuk serüveninin tamamen bitirdiğini ifade etmişti.

HİÇ YAŞLANMIYOR...

Sakin bir hayat geçiren Selin Demiratar, son haliyle yine herkesi kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncuyu görenler, 'Hiç yaşlanmıyor' yorumları yaptı.