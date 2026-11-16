Almanya'da göçmen karşıtlığı ve ırkçı söylemleriyle gündemden düşemeyen AfD partisinin eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, parti yönetimiyle birlikte aldıkları kararı sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamayla kamuoyuna ilan etti.

Partiye resmi bir üyeliği bulunmayan eski Dünya Şampiyonu futbolcunun profiline dikkat çeken eş başkanlar, Berthold'un "tüm Almanların cumhurbaşkanı olmaya en uygun isim" olduğunu savundu.

Tino Chrupalla, Berthold'un adaylığını açıklarken "Thomas Berthold partisiz, bağımsız ve net sözlü bir adam. Takım ruhu, performans ve adaletin ne anlama geldiğini biliyor. O, tüm vatandaşlar için bir Federal Cumhurbaşkanı olabilir. 30 Ocak'ta Federal Meclis karar verecek. Bir dünya şampiyonuyla oyuna giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak Almanya'da cumhurbaşkanının Federal Meclis üyeleri ve eyalet delegelerinden oluşan Federal Kongre tarafından seçilmesi ve iktidar ile merkez partilerin (CDU/CSU, SPD ve Yeşiller) ortak adayı CSU'lu Ilse Aigner'in çoğunluk desteğine sahip olması nedeniyle, AfD'nin kendi adayıyla seçimi kazanma şansı bulunmuyor.

KARİYERİNİN SON DURAĞI TÜRKİYE OLDU

12 Kasım 1964 tarihinde Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde dünyaya gelen Thomas Berthold, profesyonel futbol kariyerine 1982-1983 sezonunda Eintracht Frankfurt takımında başladı.

Kariyeri boyunca İtalya'da Hellas Verona ve AS Roma, Almanya'da ise Bayern Münih ile VfB Stuttgart gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinde savunma oyuncusu olarak forma giyen Berthold, 1985 ile 1994 yılları arasında Alman Milli Takımı ile 62 maça çıktı ve 1990 Dünya Kupası'nı kazanan efsane kadroda yer aldı.

Yıldız futbolcu, parlak Avrupa kariyerinin son durağı olarak Türkiye'ye gelmiş ve 2000-2001 sezonunun devre arasında Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'a transfer olmuştu. 16 Ocak 2001 tarihinde turuncu-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayan Berthold, o dönem ligde zor günler geçiren Adanaspor'un savunma hattını güçlendirmek amacıyla büyük umutlarla kadroya katılmıştı.

SÜPER LİG'DE 5 MAÇA ÇIKTI

Adana'da bulunduğu kısa süre zarfında Süper Lig'de 5 resmi karşılaşmada görev alan Alman savunmacı, Türkiye'deki bu kısa macerasının ardından aktif futbolculuk kariyerine nokta koymuştu.

Berthold, futbolu bıraktıktan sonra uzun süre spor yorumculuğu yapmış, son yıllarda ise özellikle Covid-19 salgını döneminde uygulanan kısıtlamalara ve aşı politikalarına yönelik sert muhalefetiyle Alman kamuoyunda tartışmaların odağına yerleşmişti.

AFD ALMANYA'DA YÜKSELİYOR

Berthold'un adaylığı, AfD'nin ülke siyasetinde tarihi bir ivme yakaladığı döneme denk geliyor. 2025 yılında gerçekleştirilen Almanya Federal Meclis seçimlerinde oylarını bir önceki seçime kıyasla neredeyse ikiye katlayan AfD, 10,3 milyonu aşkın seçmenin desteğini alarak 152 milletvekiliyle Federal Meclis'in en güçlü ikinci partisi ve ana muhalefet gücü konumuna yükselmişti.

Özellikle eski Doğu Almanya sınırları içerisindeki beş eyaletin tamamında birinci parti olarak dikkat çeken AfD, 2026 yılındaki eyalet seçimlerinde de bu yükselişini perçinledi.

Eylül 2026'da Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimlerinde oyların yüzde 44,5'ini alarak tarihi bir zafer kazanan parti, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya tarihinde ilk kez bir eyalette tek başına hükümet kurma sınırına kadar yaklaşarak ülke siyasetindeki dengeleri kökten sarstı. Özellikle AFD'nin ülkedeki yabancı düşmanlığını körüklemesi ve Nazi dönemini hatırlatan ırkçı açıklamaları ülkede büyük tedirginliğe neden oluyor.