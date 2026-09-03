Polonya'nın Wolin Adası'nda Nazi Almanya'sı tarafından inşa edilen yeraltı sığınak kompleksi gün yüzüne çıkarıldı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yıllarca gizli tutulan dev tesis, restore edilerek turizme kazandırıldı.

YERALTI ŞEHRİ YILLARCA NASIL GİZLENDİ?

"Vineta Bataryası" adıyla 1935-1939 yılları arasında inşa edilen kompleks, kıyı şeridini korumak amacıyla tasarlanan yedi sığınaktan oluşturuldu. Savaş sonunda Alman ordusunun imha girişimine rağmen yapının büyük bir bölümü ayakta kaldı.

Soğuk Savaş döneminde Polonya Halk Cumhuriyeti'nin üst düzey yönetimi tarafından devlet sırrı olarak saklanan alan, 2014 yılında ilk kez ziyarete açıldı. Kumulların altına inşa edilen tünellerin toplam uzunluğunun bir kilometreyi bulduğu bildirildi.

TÜNELİN İÇİNDE HANGİ BÖLÜMLER YER ALIYOR?

Sıcaklığın yıl boyunca 10 derecenin altında kaldığı komplekste şifre çözme istasyonları, yeraltı mutfağı, tıbbi müdahale odası ve "Savaş Odası" adı verilen bir komuta merkezi tespit edildi. Rehberli ve etkileşimli turlarla gezilebilen alanın bulunduğu Wolin Adası, aynı zamanda milli parkı ve plajlarıyla bölgenin önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.