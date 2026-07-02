Güney Kore'nin doğusundaki dağlık Ulleungdo Adası'nda denizden toprak kazanılarak inşa edilen Ulleung Havalimanı projesinde devasa beton blokların su altına yerleştirilmesi tamamlandı. En büyüğü 16 bin 400 ton ağırlığa ulaşan 30 adet devasa betonarme yapının okyanus tabanına sabitlenmesiyle projenin en kritik altyapı aşaması geride kaldı.

OKYANUSUN ORTASINA DEVASA BETON TABAN NASIL KURULDU?

Dağlık yapısı nedeniyle uçak pisti yapımına uygun düz alanı bulunmayan adaya 1200 metrelik bir pist kazandırmak için mühendisler deniz üzerinde ilerleme kararı aldı. Yaklaşık 30 metre derinlikteki sularda yürütülen operasyon kapsamında, okyanus akıntılarına ve dalgalara dayanıklı devasa betonarme yapılar kullanıldı. 28 metre yüksekliğe ve 32 metre genişliğe sahip olan bu dev blokların yerleştirileceği deniz tabanı, dalgıçlar ve teknik ekipler tarafından 60 bin ton kaya dökülerek düzleştirildi ve gelecekteki çökme risklerine karşı tamamen sağlamlaştırıldı.

16 BİN TONLUK BLOKLAR BÖLGEYE NASIL TAŞINDI?

Pohang şehrindeki limanda üretilen devasa beton yapılar, okyanus üzerinden tek tek 210 kilometrelik bir rota boyunca gemilerle çekilerek adaya ulaştırıldı. Toplamda 6 bin 300 kilometre deniz mili katedilen bu nakliye süreci, Güney Kore tarihindeki en uzun lojistik taşıma operasyonu olarak kayıtlara geçti. Dalga yüksekliğinin ardışık olarak 1,5 metrenin altında kaldığı kısıtlı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen taşıma işleminin ardından, petek tasarımlı kavisli bloklar 22,6 metreye kadar ulaşabilen aşırı dalga basınçlarına karşı koruma sağlayacak şekilde konumlandırıldı.

DEVASA DENİZ PROJESİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Anahtar teslim modeliyle başlayan ve toplamda 430 bin metrekareden fazla bir alanı kapsayan havalimanı inşaatında genel tamamlanma oranı yüzde 61 seviyesine ulaştı. Arazi ıslahı ve terminal binalarının yapım aşamalarının ardından projenin tamamen bitirilerek faaliyete geçmesi planlanıyor. Havalimanının açılmasıyla birlikte başkent Seul ile Ulleungdo arasındaki seyahat süresi yedi saatten bir saate inecek ve adanın hava koşullarına bağlı deniz ulaşımı bağımlılığı sona erecek.