Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), fütüristik mimarinin en çarpıcı örneklerinden biri olan devasa küre projesini resmi olarak onayladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışındaki ilk küresel genişleme adımı olma özelliğini taşıyan ve 1,7 milyar dolarlık (yaklaşık 55 milyar TL) dev bütçesiyle dikkat çeken mega yapının, Abu Dabi'nin dünyaca ünlü eğlence merkezi Yas Adası'nda inşa edileceği açıklandı.

Projenin 2029 yılına kadar tamamlanarak kapılarını ziyaretçilere açması hedefleniyor.

Yas Adası'nın en prestijli noktalarından biri olan Yas Mall ile SeaWorld arasındaki stratejik bir lokasyonda yükselecek olan devasa yapı, mevcut kentsel ulaştırma ve yerleşim ağına kusursuz bir şekilde entegre edilecek. Aynı anda 20 bin kişiyi ağırlama kapasitesine sahip olacak bu ikonik mekan, en son teknolojiye sahip devasa LED ekranları ve çok duyusal algı sistemleriyle donatılacak.

Proje, ileri teknolojisi sayesinde geleneksel bina mimarisini adeta yaşayan, dinamik ve dijital bir arayüze dönüştürecek.

ÜLKEDE TURİZMİ UÇURACAK

Turizm analistleri ve ekonomi uzmanları, bu mega projenin Abu Dabi’yi küresel eğlence endüstrisinin zirvesine taşıyacağını öngörüyor. Bölgeye milyonlarca yeni uluslararası turist çekmesi beklenen yatırımın; konaklama, havacılık, perakende ve ulaşım gibi yan sektörlerde de sürdürülebilir bir büyüme dalgası yaratacağı tahmin ediliyor.

İnşaat ve işletme aşamalarında binlerce kişiye yeni istihdam kapısı açacak olan dev küre, Abu Dabi emirliğinin ekonomik çeşitlilik hedeflerinde en önemli katalizör rollerinden birini üstlenecek.