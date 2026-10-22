Hollanda açıklarında seyreden bir yük gemisinden fırtına nedeniyle denize düşen konteynerler parçalandı, içlerindeki yüz binlerce bozulmamış cips paketi Terschelling Adası sahillerine vurdu. Yaşanan deniz kazası kıyı şeridini boydan boya ambalajlarla kaplarken, ada sakinlerinin günlerce süren toplama faaliyeti başlatmasına neden oldu.

KONTEYNERLER DENİZE NASIL SAÇILDI?

2006 yılında Kuzey Denizi rotasında şiddetli fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yük sabitleme sistemleri dalgalara dayanamayarak koptu. Gemiden denize düşen çelik konteynerler, sert dalgalar ve kayalıkların etkisiyle parçalanarak açıldı. Su geçirmez yapıları ve içlerindeki hava nedeniyle batmayan yüz binlerce paket cips, akıntı ve rüzgârın yönlendirmesiyle en yakın kara parçası olan adanın kıyılarına sürüklendi.

ADA HALKI VE YETKİLİLER KIYIDA NE YAPTI?

Dalgaların kilometrelerce uzunluğundaki sahil şeridine yığdığı tonlarca paket, adada olağan dışı bir hareketlilik başlattı. Durumu fark eden ada halkı ve çocuklar, ambalajı zarar görmemiş paketleri sahilden toplamak için kıyıya akın etti. Günlerce süren toplama faaliyetiyle sahildeki paketlerin önemli bir kısmı halk tarafından toplanırken, yerel idareler de kıyının plastik atıklardan arındırılması için temizlik çalışmalarını organize etti.

DENİZ TAŞIMACILIĞINDAKİ ATIK RİSKİ

Kaza, uluslararası deniz taşımacılığında konteyner güvenliği ve kıyı kirliliği risklerini yeniden tartışmaya açtı. Ambalajların dayanıklılığı ürünlerin bozulmasını önlese de, kaza sonrası deniz yüzeyinde sürüklenen tonlarca plastik atık deniz canlıları ve kıyı ekosistemi açısından ciddi bir tehdit oluşturdu. Adalıların hızlı müdahalesi, plastik malzemenin açık denize dağılmasını ve sahil ekosistemine kalıcı zarar vermesini önledi.