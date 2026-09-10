Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde akşam saatlerinde yürekleri sızlatan feci bir trafik kazası meydana geldi.
YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, saat 20.00 sıralarında N.Ü. yönetimindeki 07 CTK 50 plakalı otomobil, caddede yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan 23 yaşındaki Begüm Fil’e şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı.
HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Begüm Fil, hemen tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 23 yaşındaki genç kız, sabaha karşı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü N.Ü. hakkında başlatılan adli soruşturma ve adli süreç devam ediyor.