Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, D-650 kara yolunun Kömürlük Mahallesi mevkisinde dün saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ömer Tazim'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Motosikletten savrulan Tazim, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Ömer Tazim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek ve olası delilleri toplamak üzere bölgede güvenlik şeridi oluşturarak inceleme başlattı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Ömer Tazim'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adapazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tazim'in kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından netleşeceği öğrenildi.

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