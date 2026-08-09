Olay, akşam saatlerinde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. B.İ. (20), seyir halindeyken otomobille drif attı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün tehlikeli hareketleri, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu drift yapan sürücünün kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan B.İ.’ye drift atma nedeniyle 140 bin TL idari para cezası uygulandı.

ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ DAİMİ İPTAL EDİLDİ

Aday sürücü olduğu belirlenen B.İ.’nin sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.