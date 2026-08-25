Sayıları kontrolsüz şekilde artan ren geyiklerinin yerli bitkileri tüketmesi ve yaşam alanlarını değiştirmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Yıllar süren kapsamlı operasyon sonucunda adadan yaklaşık 7 bin ren geyiği çıkarıldı ve zarar gören bitki örtüsü yeniden toparlanmaya başladı.

10 REN GEYİĞİYLE BAŞLADI

Norveçli balina avcılarının Güney Georgia'ya ren geyiği getirmesi 20. yüzyılın başlarında başladı. 1909 ile 1925 yılları arasında farklı zamanlarda adanın iki ayrı bölgesine hayvan bırakıldı. 1911'de Barff Yarımadası'na bırakılan ilk sürülerden biri yalnızca 10 ren geyiğinden oluşuyordu.

Balina avcılığının devam ettiği yıllarda ren geyiklerinin sayısı düzenli avlanmayla kontrol altında tutuluyordu. Ancak karadaki balina avcılığı faaliyetlerinin sona ermesi ve özellikle 1980'lerden itibaren sürülerin yönetilmemesiyle tablo değişti. Doğal avcıların da bulunmadığı adada ren geyikleri hızla çoğalarak buzullarla çevrili, bitki bakımından zengin kıyı bölgelerine yayıldı.

Sayıları arttıkça ren geyiklerinin doğaya verdiği zarar da büyüdü. Hayvanlar özellikle adanın karakteristik uzun otlarını ve yerli bitkilerini yoğun şekilde tüketirken bazı bölgelerde bitki örtüsü tamamen ortadan kalktı. Toprağın çıplak kalması erozyonu artırdı; bitki örtüsünün ezilmesi ise yuvalarını toprağın altında yapan deniz kuşlarını olumsuz etkiledi.

YAKLAŞIK 7 BİNİ ADADAN ÇIKARILDI

Ekolojik zararın büyümesi üzerine Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları yönetimi 2010 yılında ren geyiklerinin tamamen ortadan kaldırılmasına karar verdi. Büyük operasyonun ilk aşaması 2013'te başladı. Çalışmalara ren geyiği yetiştiriciliğinde deneyimli 10 Sami çobanının yanı sıra Norveçli nişancılar, bilim insanları, veterinerler ve destek ekipleri katıldı.

Daha düz bölgelerde ren geyikleri sürüler halinde geçici ağıllara yönlendirilirken ulaşılması güç ve engebeli alanlarda farklı yöntemlere başvuruldu. 2014'te Barff Yarımadası'nda çalışan altı Norveçli nişancı, altı hafta içerisinde 3 bin 140 ren geyiğini ortadan kaldırdı. İlk aşamada elde edilen 7 bin 600 kilogramdan fazla et ise değerlendirilerek Falkland Adaları'ndaki restoranlara ve bölgedeki yolcu gemilerine satıldı.

Günümüzde operasyonun tamamlanmasıyla Güney Georgia'dan yaklaşık 7 bin ren geyiği çıkarılmış oldu. Hayvanların olmadığı bölgelerde yapılan takip çalışmalarında, yıllarca aşırı otlatmadan zarar gören yerli bitki örtüsünün yeniden gelişmeye başladığı gözlendi. Bitkilerin geri dönmesiyle toprağın yeniden tutunması ve deniz kuşlarının yaşam alanlarının toparlanması için de önemli bir fırsat oluştu.