Kirpilerin bölgedeki sayısı yıllar içinde hızla arttı ve bir dönem yaklaşık 3.900’e kadar çıktı. Ancak nüfusun bu kadar büyümesi beraberinde başka bir sorunu getirdi. Yiyecek ararken kuş yuvalarına da yönelen kirpilerin, yerde bulunan yumurtaları yediği ve bölgedeki bazı kuş türlerinin üremesini olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

KİRPİLER KUŞ YUVALARINA YÖNELDİ

South Uist ve çevresindeki adalar, kızkuşu, kızılbacak, su çulluğu ve halkalı cılıbıt gibi yere yuva yapan kuşlar için önemli üreme alanları arasında bulunuyor. Yumurtaların doğrudan zemindeki yuvalarda bulunması ise geceleri yiyecek arayan kirpilerin bu yuvalara kolayca ulaşmasına neden oluyor.

Bölgede yapılan araştırmalar ilerledikçe kirpilerin kuşlar üzerindeki etkisi de daha net ortaya çıktı. Normalde böcekler, solucanlar, sümüklüböcekler ve salyangozlarla beslenen kirpilerin, karşılarına çıkan kuş yumurtalarını da yediği belirlendi. Özellikle üreme döneminde yaşanan bu durum, bazı bölgelerde kuşların yavru çıkarma başarısını düşüren etkenlerden biri haline geldi.

Sorunun büyümesi üzerine kirpilerin daha fazla yayılmasını önlemek için farklı yöntemler uygulanmaya başlandı. Bir yandan kuşların yoğun olarak ürediği alanlar takip edilirken, diğer yandan kirpilerin hangi bölgelerde yoğunlaştığını belirlemek amacıyla saha çalışmaları yürütüldü.

ŞİMDİ ADALARDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Güncel çalışmaların odağında kirpileri öldürmek yerine canlı yakalayarak bölgeden uzaklaştırmak bulunuyor. Yakalanan hayvanların sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İskoçya ana karasında kirpilerin doğal olarak bulunduğu uygun bölgelere taşınması planlanıyor.

Kirpileri bulabilmek için canlı yakalama kafeslerinin yanı sıra hareket algılayan kameralar ve özel eğitimli köpeklerden de yararlanılıyor. Ancak yıllar içinde geniş bir alana yayılan hayvanların tamamını tespit etmek kolay olmadığı için çalışmaların uzun süre devam edebileceği belirtiliyor.

Operasyonun önemli noktalarından biri de kirpilerin yayıldığı Benbecula Adası. Buradaki popülasyonun tamamen çıkarılması için hazırlanan planın birkaç yıl sürmesi ve milyonlarca sterline mal olması bekleniyor. Burada elde edilecek sonuçların, daha büyük olan South Uist’te yürütülecek çalışmalar için de yol göstermesi hedefleniyor.

Yetkililerin amacı kirpileri adalardan uzaklaştırırken, yere yuva yapan kuşların üreme alanlarını yeniden güvenli hale getirmek. Bir bahçedeki sümüklüböcek ve salyangozları azaltmak için başlayan uygulama, kirpilerin kontrolsüz biçimde çoğalmasıyla bugün birden fazla adayı kapsayan geniş çaplı bir yaban hayatı sorununa dönüşmüş durumda.