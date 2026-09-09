Onlarca yıl boyunca adanın bitki örtüsüyle beslenen sürüler, özellikle bölgeye özgü bazı bitkilerin ciddi biçimde azalmasına neden oldu. Yeni Zelanda yönetiminin yıllar süren çalışmalarla koyunları ortadan kaldırmasının ardından ise Campbell Adası yeniden değişmeye başladı. Bugün bir dönem kaybolma noktasına gelen bitkiler geniş alanlara yayılırken bazı yerli kuşlar da adaya geri dönmüş durumda.

SAYILARI 8 BİNİ AŞMIŞTI

Campbell Adası'nda koyun yetiştiriciliği yaklaşık 400 hayvanla başladı. Sürülerin sayısı zamanla hızla arttı ve 1916'da 8 bini aştı. 1927 yılında adaya 5 bin koyun daha getirildi.

Çiftçilik faaliyetleri 1931'de sona erdi ancak adada kalan koyunlar kendi başlarına yaşamaya devam etti. Sürekli otlayan hayvanlar özellikle adaya özgü iri yapraklı ve renkli çiçekli bitkilerin bulunduğu alanları etkiledi. Bazı bitkiler zamanla yalnızca koyunların ulaşamadığı sarp kayalıklarda varlığını sürdürebildi.

Bunun üzerine Yeni Zelanda yönetimi koyunları adadan tamamen çıkarmak için uzun soluklu bir çalışma başlattı. Operasyonlar 1970'ten itibaren farklı aşamalarda yürütüldü. Adanın bazı bölümleri çitlerle ayrılırken koyunların temizlendiği alanlarda bitki örtüsünün nasıl değiştiği de takip edildi.

KOYUNLAR GİDİNCE ADA YENİDEN YEŞERDİ

Son koyunların ortadan kaldırılmasıyla onlarca yıldır devam eden yoğun otlatma sona erdi. Aradan geçen yıllarda değişim giderek daha belirgin hale geldi. Bir dönem ulaşılması güç kayalıklara sıkışan adanın büyük yapraklı ve renkli çiçekli bitkileri yeniden geniş alanlara yayılmaya başladı.

Adadaki çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. 2001 yılında istilacı kemirgenleri ortadan kaldırmak için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Kemirgenlerin temizlenmesinin ardından bazı yerli kuşlar eski yaşam alanlarına kendiliğinden geri dönerken, Campbell Adası çamurcun ördeği ise koruma programı kapsamında yeniden doğaya bırakıldı.

Bugün UNESCO Dünya Mirası kapsamındaki Campbell Adası'nda yerli bitki örtüsü büyük ölçüde toparlanmış durumda. Bir dönem binlerce vahşi koyunun yaşadığı ada, bitkilerin yeniden yayılması ve kuşların geri dönmesiyle doğal yapısını yeniden kazanan önemli koruma alanlarından biri haline geldi.