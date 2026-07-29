Brezilya açıklarında bulunan ve metrekareye düşen ölümcül yılan sayısıyla tanınan Ilha da Queimada Grande adasına insanların ayak basması resmi kararla yasaklandı. Sadece özel izinli bilim insanlarının girebildiği alan, ısırığı bir saatten kısa sürede ölüme yol açan altın mızrak başlı engereklerin dünyadaki tek yaşam alanı konumunda bulunuyor.

ADAYA GİRİŞ NEDEN TAMAMEN YASAKLANDI?

Kıylardan 33 kilometre açıkta yer alan 430 bin metrekarelik ada, dünyada yalnızca bu bölgede yaşayan 2 bin ila 4 bin civarındaki nadir yılan popülasyonunu ve insan hayatını korumak amacıyla Brezilya Donanması tarafından kontrol altına alındı. Geçmişte tarım denemelerinin başarısız olduğu ve 1909 yılında kurulan deniz fenerinin dahi otomatik sisteme geçirildiği adada, bilimsel araştırmalar dışında hiçbir sivil faaliyete izin verilmiyor.

ALTIN MIZRAK BAŞLI ENGEREK NASIL BİR TEHLİKE SAÇIYOR?

Buz Çağı'nın ardından adanın anakaradan kopmasıyla yaklaşık 11 bin yıldır izole bir şekilde evrimleşen tür, dokuları ve kan hücrelerini eriten son derece güçlü bir zehir taşıyor. Adaya uğrayan göçmen kuşlar ve kertenkelelerle beslenen altın mızrak başlı engereğin zehri, müdahale edilmediği takdirde bir yetişkini 60 dakikadan daha kısa sürede öldürebilecek etkiye sahip bulunuyor.

ADADAKİ YILAN NÜFUSUNU HANGİ TEHDİTLER BEKLİYOR?

Sıkı askeri koruma önlemlerine rağmen karaborsada tanesi 10 bin ila 30 bin dolar arasında alıcı bulan nadir tür, kaçak avcıların hedefi olmaya devam ediyor. Biyo-kaçakçılık ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle adadaki engerek nüfusunun son 15 yılda yüzde 50 oranında azaldığı belirtiliyor.